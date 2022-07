Ecco i bambini felici del Giardino estivo di Villavallelonga: a lezione di natura, rispetto dell’ambiente e divertimento

Villavallelonga. Sono tanti i bambini che hanno già aderito al progetto “Giardino Estivo” realizzato dal Comune di Villavallelonga con gli educatori del Servizio Civile. “Obiettivo principale dell’iniziativa è garantire ai bambini, al termine della scuola, degli spazi di socializzazione, di aggregazione, di promozione, educazione allo sport e all’ambiente, fornendo occasioni di crescita, di svago e divertimento sano e condiviso, attraverso attività ludiche, laboratori manuali, teatrali, musicali, di pittura, di poesia nonché sostegno scolastico”, racconta il vice sindaco, Vittoria Di Ponzio, “il centro estivo accoglie i bambini dai 5 ai 13 anni”.

Si tratta di un servizio gratuito che ha aperto le porte indistintamente a tutti i bambini e gli adolescenti del paese.

“In questi primi due giorni gli iscritti al progetto hanno svolto attività teorico – manuali incentrate sulla conoscenza di se stessi e dell’altro e sull’importanza di non abbandonare i rifiuti ma di differenziarli in modo corretto, per lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo migliore e più pulito”, racconta la consigliera comunale Francesca Ricci, che la mattina accoglie i partecipanti, “i ragazzi dagli 11 ai 13 anni hanno creato ‘Diffy’, una ‘simpatica signora’ alla moda, realizzata esclusivamente con materiale riciclato, cartoni, fiori di gomma, cannucce, stecchini per il ghiacciolo, tappi e bottiglie di plastica, nastrini di raso colorati, forchette di plastica, mascherine chirurgiche, reti per decorare i fiori. Nel frattempo i bambini più piccoli nell’imparare a riconoscere il materiale con cui sono fatti determinati oggetti e a differenziarli correttamente, hanno piantato dei semi, come segno di una nuova vita. Ognuno di loro, nel corso del progetto, si prenderà cura della propria piantina”.

“Picasso sosteneva che ‘in ogni bambino c’è un artista’ e noi non possiamo non concordare con l’espressione di uno dei più grandi pittori e scultori del tempo”, continua Ricci, “i bambini e i ragazzi attraverso l’espressione artistica e la creatività riusciranno a scoprirsi, a tirare fuori il meglio di loro, a sviluppare la fantasia e a rafforzare la consapevolezza di sé. Importante è anche la conoscenza del proprio territorio, a qualsiasi età, per cui altre iniziative riguarderanno la storia e conoscenza di Villavallelonga, a partire dalle origini, passando per i briganti, la transumanza, il venerabile don Gaetano Tantalo, il botanico Loreto Grande fino ad arrivare alla flora e alla fauna. Passo passo illustreremo tutte le attività che puntano tutte un obiettivo: la felicità dei nostri bambini, per i quali continueremo a lavorare per loro e con loro, spendendo tutte le nostre energie, in modo particolare, per la scuola e l’istruzione in generale”.

Soddisfatto dell’avvio del progetto anche il sindaco Leonardo Lippa. “I bambini e i ragazzi sono e saranno sempre al centro dell’azione amministrativa e educativa del Comune di Villavallelonga”, il commento del sindaco.