Ecco gli alberi di piazza del mercato, l’ex sindaco De Angelis: centro di aggregazione per i giovani

Avezzano. Conto alla rovescia per l’apertura di piazza del Mercato. La storica piazza della città sta per cambiare volto grazie a una serie di interventi per i quali, l’ex amministrazione comunale, ha stanziato 570mila euro. Il progetto in fase di ultimazione prevede la copertura con pannelli di vetro sostenuti da una serie di strutture in acciaio. Pannelli che, durante il giorno, faranno filtrare la luce del sole, mentre di notte la piazza di Avezzano sarà illuminata.

Nei giorni scorsi sono stati ultimati gli alberi in ferro che andranno ad abbellire la piazza. “Nascono, seppur con notevole ritardo, gli alberi della nuova piazza del Mercato”, ha commentato l’ex sindaco Gabriele De Angelis, “saranno realizzati in diversi colori ed installati tra qualche settimana su quello che sarà uno spazio innovativo, che ospiterà il nuovo Mercato a km 0 e sarà utilizzabile per diverse iniziative commerciali e culturali.

Un’area centrale totalmente riqualificata, pensata soprattutto per offrire un nuovo centro di aggregazione ai giovani”. I lavori intanto procedono e dovrebbero essere terminati entro la prossima primavera.