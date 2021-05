Ecco cos’è il covid, la fame di aria, ecco i medici e chi è pronto ad aiutarti… E chi no

«Questo post credo sarà abbastanza lungo. Anzi, senza credo ed aiutatemi a dire lungooooooooooooooooo, perché da sola non ce la faccio ancora!

Legga chi vuole, chi ha tempo, chi non ha di meglio da fare, oppure è già il momento giusto di ignorarlo e portarsi altrove.

Bene, dal 31 marzo scorso sono risultata positiva al coronavirus. Credo una delle tante varianti in giro, o forse una fatta apposta per me: fulminea. Come l’abbia contratto, nonostante le mille accortezze e precauzioni adottate durante l’anno pandemico, non ne ho la certezza assoluta. Ho solo fondati sospetti che dipanerò all’uscita completa da questa terribile disavventura, ma che a poco servirà.

Ho cominciato a non stare bene ad inizio settimana, una stanchezza e malessere strani. Non poteva essere la conseguenza di una freddura, una sudata finita male, mi sentivo diversa, sì che di malanni ne ho già passati in vita mia e quindi so riconoscere la differenza. La notte tra il lunedì ed il martedì l’ho passata insonne e smaniosa. Tuttavia l’indomani, sono andata a lavoro. Ho poi pranzato dai miei, e 20 minuti dopo ero nel mio letto a cercare di recuperare un po’ di sonno perduto. Tra dolori e piedi ghiacciati il recupero non è stato possibile. Ho passato il pomeriggio sperando in un po’ di relax e così tutta la notte. Il mercoledì mattina presto ero già febbricitante, diserto l’ufficio e decido di chiamare il mio medico di famiglia, Paolo Sante Cervellini: “Ale stanno facendo lo screening allo Stadio dei Pini, se riesci a uscire, vai!”. Raccolgo le forze e il coraggio e bardata di tutto punto esco a fare il tampone. Per fortuna tragitto casa-garage e ritorno, non incontro nessuno e mi doccio con spray disinfettante in ascensore! Dopo due ore e mezza di fila, sotto un sole generoso e un abbigliamento pesante, faccio il tampone e torno a casa; nemmeno varco l’uscio, che il cellulare squilla e l’operatrice addetta ai risultati mi dà la sentenza: “Signora è risultata positiva, chiami il suo medico di famiglia e attivi le procedure del caso”. Subito ho eseguito e subito il mio Medico e la sua assistente Roberta De Sanctis, mi inseriscono nella piattaforma Asl per le verifiche come da protocollo. Con un magone in gola avviso e chiamo le persone a me più vicine nei giorni precedenti. Fortunatamente pochissime, ma tra queste le più deboli. Dire ai miei, alla famiglia più stretta, della mia positività è stato l’inizio del mio personale e duro calvario. Una responsabilità enorme, un timore assoluto non per la mia salute, ma per chi vive intorno a me una condizione di vera fragilità.

Avevo sentito già mia madre che teneramente mi rassicurava, che magari era una “cosa passeggera”; mentiva a me e a se stessa. Lei, il mio tono preoccupato l’aveva percepito dallo squillo. Le ho dato la conferma solo un’ora dopo. Il tempo di capire cosa fare. Allerto l’ufficio, i miei vicini di casa. Tutti!

Avviso mia sorella, con la quale ero uscita il lunedì pomeriggio per commissioni. Si allerta anche lei, chiama il nostro medico di famiglia, attiva le procedure di controllo e con il marito iniziano la quarantena, data la positività poi confermata.

I miei nipoti con tampone negativo si trasferiscono dai miei, tampone negativo anche loro, e ci isoliamo tutti da subito. I miei nipoti, a tutela dei nonni, si sottopongono ai tamponi, più e più volte! Un autentico stillicidio l’attesa degli esiti. Per fortuna negativi!

Dal giovedì inizia l’inferno. Da subito febbre alta, tutti i sintomi cominciano a scoppiare come pop corn impazziti. In meno di 12 ore sono completamente KO. Vengo prontamente raggiunta dai Medici USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). Con tono rassicurante, pacato, professionale, mi intervistano. Mi promettono una visita a breve e così fanno. Il primo medico Usca (Dott. Simone Ciavatta) arriva a casa vestito come le scene che vedete nei tg. Devo farmi ripetere il nome più volte, poiché dietro quel loro scafandro non riesci a vedere la loro identità, ed io ho intenzione di ricordarli tutti. È un giovane medico in trincea da un anno, di una dolcezza e cordialità infinite. Non mi visita subito, mi conforta, simpatizza con i miei gatti impauriti. Mi fa delle domande e piano piano scivoliamo nella visita durata in tutto mezz’ora. Pressione, ecografia torace e schiena, saturazione, auscultazione, palpazione: “Ale hai la polmonite! Ora faremo così, così e così. Non preoccuparti. Se seguiremo tutto per bene, ti tireremo presto via da questa situazione!”.

In modo preventivo io ero già sotto farmici per tenere bassa la febbre. A fare poi la prima prescrizione è stata una “premurosa” Dottoressa dell’Ospedale di Avezzano (Dea Piersanti), che fortuitamente era in compagnia di una mia amica infermiera “onnipresente” (Alessia Di Pietro) che nella mattina di Pasqua mi scriveva per gli auguri. Avviso del mio stato di salute e subito mi consigliano di intervenire, e così faccio.

La visita Usca, il parere del mio medico di famiglia, l’intervento della Dottoressa, Alessia in supporto, sono concordi nella linea da seguire. Sono stati tempestivi per come la situazione stesse evolvendo. Sono coperta dai medicinali e dalle attenzioni delle persone nominate. Sono al sicuro.

Mi viene prescritta l’ossigeno-terapia. La mia saturazione è troppo bassa. Rischio quello che in gergo sanitario è definito intervento di secondo livello: IL RICOVERO OSPEDALIERO. E Dio solo sa quanto ho temuto questa ipotesi!!! Lí sai quando ci entri, ma…….(vabè meglio non pensarci!).

È già una settimana e più che non mangio, non ci riesco proprio; mi nutro di acqua, di frutta (non ho mai mangiato tante fragole in tutta la mia vita), di antibiotici, di protezioni gastriche, di aspirina C e Tachipirina all’occorrenza, che non tollero e mi fa dare di stomaco, indebolendomi ulteriormente.

Dirà un altro medico Usca (Dott. Alessio Belli) “premuroso” anch’egli, che mi chiama di domenica mattina augurandomi il buongiorno e chiedendomi come abbia trascorso la notte, che il 10°/11° giorno sono i giorni cruciali, il picco massimo della malattia. Ci siamo in pieno! Ascolto e penso: no, non è vero. I primi dieci/undici giorni sono tutti drammatici a modo loro. Non oso pensare ai restanti!

Ogni giorno si è in bilico tra l’abisso e la speranza di farcela. Si è stretti in una morsa che non ti molla, non si allenta, e passare 24 ore in uno stato semi-incosciente non sai se sia più un bene che un male. Come se qualcuno ti strattonasse e poi ti sbattesse addosso ad un muro. Cadi e alzati se ci riesci!

Vivi in una dimensione parallela, quasi onirica. Il tutto ben accompagnato da tanta, tantissima solitudine fisica casalinga. Vivo sola, con i miei tre gatti! Una traversata atlantica in solitaria dove ho un equipaggio di incoraggiatori impotenti e persone reperibili h 24 che non possono aiutarmi come vorrebbero, pena tirarli giù nell’abisso con me, ancor prima di arrivare a destinazione. Un lusso che non posso permettermi. Una colpa troppo grande da espiare semmai accadesse qualcosa a qualcuno di loro. Guidata e attenzionata da tutti gli addetti ai lavori (purtroppo non conosco tutti i loro nomi per menzionarli) riesco a gestire la situazione. L’aspetto psicologico poi ha giocato un ruolo fondamentale in tutta questa storia. Ho trovato nel personale sanitario con cui mi sono interfacciata, persone nobili, cortesi, rassicuranti, garbate, efficienti. Mi sono sentita “amata” insomma. Solo avviare la bombola d’ossigeno mi ha gettata nello sconforto. Troppo pesante da spostare e troppo dura da aprire, per me che scartare un’aspirina è stata una fatica enorme e dove scaricare il termometro è stata un’impresa titanica. Non c’era ossicino e muscolo del corpo che non mi facesse male! Io di quell’ossigeno avevo bisogno, avevo l’affanno, la saturazione sempre più bassa. Una fame di aria mai provata. Nonostante il mio splendido vicino, Sig. Donato, avesse provveduto immediatamente a procurarmi la bombola, ho dovuto attendere la sera alle 18 l’intervento di un’altra Dottoressa “preziosa” (Rico Roberta) per sbloccarla e prestarmi ulteriori cure e sostegno. È stata qui finchè il parametro della saturazione non la soddisfacesse, avendo anche la delicatezza di spendere due parole con me! Trascinare la bombola dal portone in casa, e poi dal soggiorno in camera da letto è stata per me la 13^ fatica di Ercole.

(Sempre con l’aiuto immediato di Alessia e Dea che in una video chiamata della mattina stessa, mi hanno insegnato a collegare tubi, tubicini, gorgogliatore, inalatore nasale, alla fine prendo confidenza e la mia saturazione, seppur di poco, ha iniziato a risalire. Ero sotto i 90!)

Purtroppo la febbre insisteva. Due giorni e due notti è arrivata ai 39.8°-39.6° per poi scemare un grado in meno verso la mattina. Probabile una notte, sia anche svenuta, poichè mi son risvegliata con i miei stessi lamenti ed il ghiaccio sintetico era ormai diventato una gelatina calda sulla mia fronte. In tutto saranno passati 5 minuti o forse 5 ore, non lo so, tanto il tempo è relativo in quelle circostanze!

Sono riuscita a scampare il ricovero solo perché per due giorni la febbre era scesa. Un’altra Dottoressa (Miriam Manfreda) “graziosissima”, previa intervista telefonica e successiva visita, era stata chiara:”Ale se ti avessi trovata con la febbre, avendo la polmonite in corso, e ancora una saturazione bassa, questa mattina ti avrei trasferita in ospedale, ma ritengo che tu possa continuare le terapie a casa, con la promessa che ci aggiorniamo passo passo su come ti sentirai nelle prossime ore!”. Intanto mi viene prescritto dello sciroppo, eparina, degli integratori e mi aumenta il cortisone e antibiotico. Quando è arrivata ero stanca, provata. Mi ero “semplicemente” lavata e cambiata. Ho avuto paura che confondesse la mia fatica di 10 minuti prima, con un stato fisico decadente.

Alla notizia ero felice. Volevo piangere. Avrei voluto abbracciarla, ma nè potevo nè ce la facevo.

I giorni sono trascorsi lenti, pieni di angoscia e paura, di piccole riprese e cadute, ed il terrore costante di non potercela fare da sola a casa viste le continue evoluzioni della malattia. Ormai avevo l’ossigeno collegato anche di notte e conseguente insonnia visto il ribollire dell’aria dentro la “bottiglietta”. Ero sfinita! In più ero fiaccata dall’angoscia di notizie di decesso di miei giovani coetanei. Di vite spazzate via in 10 giorni nemmeno! Sulla mia testa non pendeva il crocifisso di cristallo, ma una spada di Damocle!