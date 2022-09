Ecco chi sono i nuovi parlamentari eletti in Abruzzo

Pescara. Dei tredici parlamentari eletti in Abruzzo, quattro andranno al Senato e nove alla Camera. Quasi la metà andranno a Fratelli d’Italia (6 su 13) che ottiene due senatori e quattro deputati.

Al Senato sono stati eletti



Guido Liris, aquilano di Fdi e assessore regionale a Bilancio.

Etel Sigismondi, segretario regionale di Fratelli d’Italia originario di Vasto e aquilano di adozione.

Michele Fina, Segretario regionale del Partito democratico, di Luco dei Marsi.

Gabriella Di Girolamo, senatrice uscente del M5S Gabriella, di Sulmona.

Alla Camera sono stati eletti



Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fdi che ha scelto l’Abruzzo per candidarsi.

Guerino Testa, pescarese, capogruppo di FdI in regione.

Alberto Bagnai, della Lega, economista toscano paracadutato in Abruzzo.

Fabio Roscani, presidente nazionale dei giovani di FdI e romano.

Rachele Silvestri, deputata uscente delle Marche, ex M5s candidata con Fdi.

Luciano D’Alfonso, senatore uscente del Pd, pescarese.

Daniela Torto, deputata uscente del M5s, di Chieti

Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, pescarese

Il tredicesimo sarà con il calcolo dei resti uno tra Giulio Sottanelli (Azione di Calenda) e Stefania Di Padova (Pd), oppure se ripescato con redistribuzione seggi a livello nazionale, Luigi D’Eramo (Lega).