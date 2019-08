Ecco chi è Roberto Testa, il nuovo direttore generale della Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila

Avezzano. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, nel pomeriggio di ieri, a sorpresa, ha firmato i decreti di nomina del direttore generale della Asl di Avezzano- Sulmona-L’Aquila e del direttore generale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti: si tratta di Roberto Testa, a capo della Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, e di Francesco Nicola Zavattaro, nella Asl di Lanciano- Vasto-Chieti. Come si legge in una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale, il primo vanta un’articolata esperienza professionale nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali con una particolare attitudine al problem solving, il secondo ha già maturato una notevole esperienza gestionale con incarichi ricoperti in sistemi sanitari di diverse regioni, in particolare in Regione Abruzzo.

Testa, 57 anni, specializzato in Igiene ed Organizzazione dei servizi ospedalieri, è stato direttore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. Nominato nel 2014 direttore sanitario della Asl di Frosinone, si avvale di un ricco curriculum e di importanti esperienze sanitarie, presentando e offrendo la propria opera professionale in altre regioni italiane.

Il nuovo manager dell’azienda sanitaria abruzzese è, inoltre, studioso ed esperto di sistemi organizzativi della sanità. Autore di numerose pubblicazioni, testa è docente ordinario all’università La Sapienza di Roma e nel polo romano di Tor Vergata.

Nel 2017 è stato nominato, a dicembre, direttore dell’unità operativa complessa di Direzione Distretto 7 e della Committenza in gestione di un territorio con una superfice totale di 46,8 kmq, un bacino di utenza di 307mila e 607 abitanti, 6mila e 576 abitanti per kmq, 5 presidi ambulatoriali gestiti direttamente con 18 medici titolari di guardia medica.

Nello stesso ambito è stato nominato componente commissione terapeutica aziendale, componente ufficio di disciplina aziendale, membro del gruppo di lavoro per l’analisi e la definizione del percorso riabilitativo territoriale della Asl Roma 2.