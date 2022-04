Ecco che spunta il teschio durante la potatura dell’albero delle mele

Avezzano. C’è da immaginarsela la faccia dell’agricoltore che, mentre stava potando un albero di mele, l’altro giorno, si è trovato di fronte a questa peculiare quanto macabra conformazione dell’albero.

L’agricoltore, come ogni anno, in questo periodo, ha atteso l’arrivo del bel tempo per dedicarsi alla potatura dei suoi alberi da frutto che si trovano in una tenuta alle porte di Avezzano.

Una volta salito sul melo, mentre stava svolgendo la capitozzatura, una particolare tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco, l’agricoltore, con la passione del vivaismo, si è trovato di fronte all’immagine che evoca le sembianze di un teschio.

In effetti, si tratta solo di suggestione, in quanto il fenomeno è da ricondurre a un effetto della marcescenza, che ha colpito l’albero.