Eccezionale prestazione del Team Centro Italia alla Coppa Mar Tirreno a Livorno

Avezzano. Sabato 7 e domenica 8 maggio si è svolta presso la storica piscina Camalich di Livorno la 29ª edizione della copp mar Tirreno organizzata dalla Virtus buonconvento in collaborazione con il centro nuoto Livorno. Il team centro Italia ha schierato ai blocchi di partenza 29 atleti delle categorie esordienti A e categoria assoluti.

Tra le prestazioni di rilievo si evidenziano i pass staccati per gli italiani estivi di categoria con Roberto Di Ruscio sui 400 stile e Cesare Morelli sui 100 rana entrambi vincendo l’oro nella finale di categoria. Super prestazione per Mirko Chiaversoli, fresco di convocazione in nazionale per i prossimi giochi del mediterraneo che si terranno a Cipro dal 3 al 5 giugno.

Miglior prestazione Fina della manifestazione per Mirko con il tempo di 55.77 sui 100 farfalla che lo vede al momento il primo in Italia della sua categoria. Ottime le prestazioni sulla distanza dei 200metri stile dove gli atleti del team conquistano il gradino più alto del podio in ogni categoria.

Soddisfatti i coach Caldarelli, Ulto e Rossi per i risultati ottenuti nonostante fosse la prima trasferta in vasca lunga della stagione, i ragazzi sono andati oltre le aspettative chiudendo il punteggio classifica società al 6º posto su 36 società partecipanti da tutta Italia.