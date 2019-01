Eccellenza al Turistico di Tagliacozzo: studentessa vince importante borsa di studio e vola in Inghilterra

Tagliacozzo. La studentessa Gaia De Angelis frequentante la classe VD dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Argoli” di Tagliacozzo è riuscita ad ottenere un’importante borsa di studio grazie alla quale potrà effettuare, questa estate, un soggiorno di un mese in Inghilterra per migliorare la sua conoscenza della lingua inglese.

L’importante esperienza formativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Monte San Martino Trust. Tale associazione si occupa di concedere borse di studio a giovani studenti italiani particolarmente brillanti che mostrino interesse verso la lingua e la cultura inglese.

Il legame dell’associazione con l’Italia e in particolare con l’Abruzzo, è molto profondo e legato alla generosità che alcuni italiani mostrarono nei confronti degli inglesi che scappavano dai campi di prigionia dopo l’armistizio del 1943. Questi connazionali, infatti, rischiarono la vita per nutrire gli ex prigionieri britannici, appellandosi ad un senso di fratellanza universale.

La studentessa dell’ITET che ha ottenuto la borsa di studio avrà l’opportunità di viaggiare e frequentare un corso di lingua inglese a Londra, attraverso il quale entrerà pienamente in contatto con la cultura anglosassone. L’Istituto Tecnico per il Turismo di Tagliacozzo ha come obiettivo la formazione di studenti capaci e competenti come Gaia che porterà con orgoglio il nome della sua scuola in giro per il mondo.