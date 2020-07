È venuto a mancare Adelmo Ranalletta, storico professore marsicano di latino e storia

Avezzano. È venuto a mancare ieri sera Adelmo Ranalletta. Originario di Celano era molto conosciuto in città, per la sua professione. Ha insegnato infatti per 40 anni latino e storia all’Istituto magistrale “Benedetto Croce” di Avezzano dove tutti lo ricordano con stima e affetto.

L’amore per i suoi studenti non l’ha mai abbandonato. Li metteva sempre al centro del suo insegnamento e cercava di trasmettergli tutto l’amore per lo studio e per le sue materie.

La salma è esposta nella casa funeraria Rossi in via Nuova 93 di Avezzano oggi, dalle 11 alle 19 e domani, dalle 9 alle 10.30.

I funerali avranno luogo domani, alle 11, nella Cattedrale in Avezzano con partenza dalla casa funeraria Rossi.

Dopo il rito funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Celano. Lascia i figli Luigi e Gina e la moglie Mariarosaria.