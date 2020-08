È uscito “Ladro di stelle”, il primo singolo del duo marsicano Melody Of Confusion

Avezzano. Pubblicato “Ladro di stelle”, il primo singolo del duo Melody Of Confusion. Lei, Angelica De Sanctis, è la giovane voce mentre lui, Marco Serapiglia è il chitarrista che con le sue note sottolinea l’atmosfera della canzone.

Un amore perduto è la tematica del brano: gli eventi della vita hanno fatto si’ che uno dei due innamorati dovesse andar via ma non prima di rubare le stelle del cielo sotto il quale la coppia si è amata, per portarle con se. È il canto di chi ha perso un amore e con esso la magia simboleggiata da un cielo stellato. Una melodia sognante e sapientemente coinvolgente fa da tappeto ad un testo pari ad una poesia d’amore. Gli interventi della chitarra solista traghettano le strofe ai ritornelli accompagnandoli come fosse per mano. Angelica e Marco sono compagni di scuola, hanno 17 anni e frequentano il liceo scientifico ad Avezzano.

Una cantante, l’altro chitarrista, hanno da subito scoperto la comune passione per la musica e immediatamente hanno cominciato a scrivere le loro canzoni. “Ladro di Stelle” è il primo frutto della loro collaborazione.

Angelica De Sanctis è innamorata della musica da oltre dieci anni. È polistrumentista, suona tromba come primo strumento, basso, chitarra elettrica, classica ed acustica. Studia canto e compone musica e testi. Marco Serapiglia studia chitarra e teoria musicale da 4 anni: ama il grunge, il progressive ed il funk e anche lui compone musica.

Un duo formato quindi da due giovani che hanno dentro il cuore una forte speranza in un futuro musicale e senza dubbio ciò farà raggiungere loro ottimi risultati anche grazie all’aiuto delle stelle.