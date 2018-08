Una sognatrice-guerriera la protagonista del romanzo “Della vita un sogno” della marsicana Roberta Bramante

Avezzano. Laura è una ragazza che coltiva fin da adolescente il sogno di diventare un’attrice. Parigi è la città che l’accoglie con le sue opportunità e insidie. La compagnia teatrale del noto attore e regista Alexandre Mallet le offre un ruolo da protagonista ma nel preparare il personaggio Laura scorgerà una parte di lei ancora sconosciuta. Alexandre e i sentimenti che inizierà a nutrire per l’attore, le faranno scoprire la sua femminilità, la sua vulnerabilità. Nonostante gli sconvolgimenti e le difficoltà, la ragazza continuerà ad essere fedele a se stessa e al suo sogno.

E’ questa la trama del romanzo “Della vita un sogno”, edito dalla casa editrice romana Writers Editor, è la storia di una sognatrice-guerriera che lotta contro le avversità della vita per realizzare ciò che desidera. La storia è un monito, un incoraggiamento a credere fino in fondo ai propri sogni. In uscita a settembre il secondo libro della scrittrice marsicana Roberta Bramante, vincitrice di diversi premi nazionali.

Roberta Bramante è nata in Abruzzo, ad Avezzano, nel 1978 e attualmente vive a Roma.

Docente in ruolo di Filosofia e Storia, nel corso degli anni sviluppa la passione per la poesia, la scrittura e il teatro. Nel 1999 pubblica i suoi componimenti poetici nell’antologia: “Spazio Arte”; nel 2001 realizza uno spettacolo di poetronica: “Sorridi! Echelon ti spia”. Nel 2004 si laurea in Filosofia e nel 2005 vince il concorso S.S.I.S. che le permette di entrare nel mondo dell’insegnamento. Nello stesso anno pubblica una sua poesia nell’antologia: “La Corda Civile”. Nel 2015 è prima classificata al concorso letterario dell’agenzia letteraria Ponte di Carta e l’anno dopo pubblica una raccolta: “Le sembrava bello e altri racconti.” Di recente, nel 2017 un suo racconto è scelto e pubblicato nell’antologia “Quando scoppiò la pace”. Nello stesso anno, un nuovo racconto vince il premio della critica al concorso Racconti-amo. Nel 2018 una sua poesia è inserita nell’antologia: “Donne, parole che lasciano il segno”. Infine, la sua prima favola viene pubblicata nella raccolta: “Favole e Fiabe” .

“Della vita un sogno” è il suo primo romanzo pubblicato da WritersEditor.