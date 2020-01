E tu che caffè sei? un servizio unico sul territorio per tutti gli appassionati di caffè

Hai acquistato, come tanti in Italia, una macchina da caffè per casa? Pensi che il caffè sia una cosa seria e non ti accontenti di mandar giù una dose di liquido nero dal sapore bruciaticcio? Sai che con la tua macchina da casa puoi oggi divertirti nella preparazione dinella preparazione di bevande calde, caffè aromatizzati, tè e tisane?

Se hai risposto sì a queste domande, allora dovresti assolutamente andare a fare una chiacchierata con quelli di Casa del Caffè. Perché? Perché se sei un vero appassionato della bevanda nera, scoprirai che anche nella Marsica esiste una “boutique” di degustazione a livello di quelle dei più blasonati marchi internazionali. In Via Tiburtina Km 112, presso il palazzo vetrato Admiral, nelle vicinanze del nuovo centro commerciale di Avezzano, potrai assaggiare tutti i caffè che vuoi, da quelli più commerciali a chicche da veri intenditori, metterli a confronto, lasciarti consigliare e alla fine scegliere il “tuo” caffè. In pratica, una sorta di offerta “sartoriale”, che vi porterà ad avere un caffè “su misura”.

Si ok, lo diciamo subito, questa è una pubblicità. Ma dietro un’iniziativa promozionale c’è una bella storia e un servizio che davvero fa la differenza! Daniele e suo fratello Federico hanno fondato questa azienda nel 2006, quando il business delle capsule era agli inizi. Oggi, dopo una fase di consolidamento, l’azienda vuole espandersi e farsi conoscere ancora di più, con un obiettivo ben chiaro e riassunto in un efficace slogan: “E tu… di che caffè sei?”.

“Col passare del tempo sul mercato sono apparsi una miriade di marchi e rivenditori“, ci racconta Daniele, “e la concorrenza è diventata spietata. Orientarsi nella scelta è oggettivamente difficile: tra sistemi originali e compatibili, e miscele di caffè di tutti i tipi, così alla fine, frettolosamente e superficialmente, il fattore di scelta diventa spesso e purtroppo solo quello del prezzo.

La nostra filosofia aziendale è invece diversa. proponiamo prodotti di ogni fascia di prezzo ma desideriamo distinguerci per la varietà degli aromi e dell’offerta e fare la differenza puntando sulla qualità del servizio, sia nel punto vendita che online (sito casadelcaffe.eu/).

Il vero punto di forza è il nostro angolo degustazione, unico sul territorio per varietà e accoglienza: col tuo assaggio, scoprirai sensazioni particolari, il dolce e l’amaro, l’acidità, il corpo ed il bilanciamento, l’astringenza…..ed ancora il retrogusto e la persistenza… tutto racchiuso in una fumante tazzina di caffè!”



Allora…e voi, che caffè siete?

Casa del Caffè

Via Tiburtina Km 112

Cappelle dei Marsi AQ

Tel: 0863509135

https://www.casadelcaffe.eu/