E’ tornato a casa lo studente marsicano bloccato in Spagna: ora in quarantena, ringrazio tutti per il supporto (video)

Avezzano. Alessandro Piccirilli, lo studente avezzanese che era rimasto bloccato a Barcellona, dove si trovata per l’Erasmus, è tornato a casa e sta bene. Nei giorni scorsi avevamo raccontato di come avesse rinunciato a imbarcarsi per l’Italia per stare vicino a un amico influenzato. Scelta, questa, che gli aveva procurato diverse difficoltà. Tramite i propri social network aveva lanciato un appello, una richiesta d’aiuto a tornare a casa, prontamente raccolta dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dal suo staff che si sono attivati mettendogli a disposizione un biglietto aereo da Madrid.

“E’ andato tutto alla grande” spiega il giovane “le misure adottate in partenza, e in cabina, sono state rispettate nel modo più rigoroso. Al nostro arrivo ognuno era atteso da un singolo genitore. Voglio ringraziare il Governo che si è speso per aiutarmi. Adesso sono in isolamento, in quarantena per i prossimi 14 giorni”.