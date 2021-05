È tornata per sempre nella sua amata Celano suor Armanda, aveva 91 anni

Celano. È tornata per sempre nella sua Celano suor Armanda, al secolo Clotilde Contestabile.

La religiosa, che faceva parte dell’ordine delle Suore della Carità, si è spenta a 91 anni nell’Istituto religioso di Palestrina (Roma).

Era nata a Celano nel 1930. Aveva lasciato la sua amata città a 18 anni per prendere i voti. La sua vita è stata improntata sull’amore per il Signore e sulla volontà di aiutare le persone in difficoltà. Per anni, infatti, suor Armanda lavorò come infermiera prima all’ospedale Santo Spirito poi al San Camillo di Roma. Oltre a fornire assistenza ai malati portava sempre una buona parola e cercava di dare loro conforto anche solo con una carezza.

Nonostante i suoi impegni sia come infermiera, sia come religiosa non appena aveva qualche giorno libero scappava a Celano dove si sentiva sempre a casa.

Terminato il suo impegno nell’ambito sanitario a 68 anni suor Armanda andò in pensione e decise di ritirarsi nell’istituto delle Suore della Carità a Palestrina dove ieri pomeriggio si sono svolti i funerali.

Oggi la salma è arrivata al cimitero di Celano dove è stata benedetta e sepolta.