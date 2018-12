Piazza Risorgimento di Avezzano in versione natalizia decretata tra le più belle d’Abruzzo

Avezzano. L’Abruzzese fuori sede incorona piazza Risorgimento come una tra le più belle d’Abruzzo. Le luci della rinnovata fontana, la facciata suggestiva della Risorgimento e le luminarie natalizie hanno reso la piazza per la community social “una delle più belle d’Abruzzo”. Il concorso è appena iniziato ma piazza Risorgimento ha le carte per vincere il primo posto e superare le altre piazze d’Abruzzo.

“Miglior appicciamenDo 2018″: dopo la vittoria di Tagliacozzo (Piazza dell’obelisco) nel 2017 (per mia scelta personale e dittatoriale)”, hanno spiegato, “torna la competizione più attesa da Zi Peppe (le luci d’artista di Chieti e Pescara sono fuori concorso per troppa fregnità, idem la casa illuminata di #Urtone).

Quest’anno sarà una cosa democratica: ogni giorno fino a Natale verrà pubblicato un paese abruzzese appicciato (la selezione non sarà democratica, scine ca scine, ma potete inviare le vostre proposcte), in base ai like che prenderà la foto decreteremo il vinGitore.

Abbieme (iniziamo): PIAZZA RISORGIMENTO, AVEZZANO, MARSICA, appicciamenDo ideato da Alberto Cicerone”.