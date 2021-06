È padel mania, lo Sporting Cat in serie D: gli atleti marsicani rappresentano la provincia dell’Aquila (FOTO)

Avezzano. La padel mania continua a conquistare gli atleti e gli appassionati dello sport più in voga del momento. Ed è così che il Cat Sporting Club di Avezzano è diventato un punto di riferimento del territorio marsicano per tutti coloro che si sono appassionati al gioco “in punta di racchetta”.

Tre campi da padel, due coperti e uno scoperto, e uno da tennis. Più in là un campo da calcetto e tanti progetti da realizzare. Ma il Cat continua a collezionare successi sportivi anche a livello regionale.

È iniziata infatti il 29 maggio l’avventura delle due squadre dello Sporting Cat impegnate nel campionato di Serie D a squadre. Due compagini che sono le uniche a rappresentare la provincia dell’Aquila in questa importante competizione.

Gli atleti marsicani presenti in prima squadra sono: Andrea Di Vito, capitano, Adriano Patrizi, Giorgio Pollopoesio, Gianluca Togna, Nicolò Mercogliano, Enrico Iannuzzi, Camilla Marziale, Caterina Scimia e Margherita Gentile.

Nella seconda squadra fanno parte il capitano, Gabriele Sorgi, Angelo Di Mattia, Matteo Ciofani, Dario Celli, Claudio Di Biase, Simone Giuseppe, Giuseppe Franchi, Vittorio Manca, Silvia Salvatore, Marianna Valente e Mara Polesini.

Per la prima squadra, capitanata dal maestro Andrea Di Vito e che annovera tra le proprie fila atleti di spicco nel panorama nazionale provenienti dal tennis come Gianluca Di Nicola ed Enrico Iannuzzi (solo per citare due nomi), il primo impegno casalingo ha visto lo scontro con la compagine chietina Cantina Frentana Roccapadel B. Per lo Sporting Cat B, capitanato da Gabriele Sorgi, invece, lo scorso 29 maggio si è svolto l’impegno fuori casa contro l’altra compagine del Centro Sportivo della Costa Trabocchi, Cupra Pasquarelli Auto Roccapadel A. La prima squadra, scesa in campo con la coppia femminile Scimia-Gentile e le due coppie maschili Di Vito-Mercogliano e Patrizi-Togna, infatti, ha iniziato alla grande la propria avventura vincendo in casa per tre incontri a zero contro Cantina Frentana Roccapadel B.

Al contrario, lo Sporting Cat B, sceso in campo con la coppia femminile Valente-Salvatore e le due coppie maschili Celli-Sorgi Gabriele e Di Mattia- Di Biase, ha perso per tre incontri a zero in trasferta contro Cupra Pasquarelli Auto Roccapadel A, al cospetto di una delle compagini che mira al salto di categoria e che annovera tra le proprie fila atleti di grande caratura tecnica.

“Siamo stati tra i primi in Abruzzo a credere nel padel e i primi in provincia dell’Aquila”, ci racconta il maestro Andrea Di Vito, “dopo il primo anno di presentazione di questo sport a tutti i nuovi praticanti abbiamo vissuto un periodo molto intenso. L’affiliazione alla Federazione Italiana Tennis ci ha permesso di organizzare tappe di tornei FITPRA riconosciuti di interesse nazionale, che hanno coinvolto molti atleti della regione e ha permesso inoltre la partecipazione di due squadre alla serie D, campionato regionale di Padel dove figuriamo come unica squadra della provincia dell’Aquila”.

Sabato 5 giugno si è svolta la seconda giornata del campionato a squadre di Serie D che ha visto le due compagini confrontarsi con altrettante rappresentanti chietine. La prima squadra, infatti, reduce dalla vittoria casalinga per tre incontri a zero nei confronti degli amici di Cantina Frentana Roccapadel B, è stata impegnata sui campi del Porto Turistico di Pescara contro il Tennis Chieti B. Per lo Sporting Cat B, invece, l’incontro casalingo contro Smart Games CSD del Galli Club di Chieti.

“Dopo le prime due giornate”, sottolineano i responsabili dello Sporting Cat, “le squadre capitanate rispettivamente dall’istruttore federale Andrea Di Vito e dal giocatore Gabriele Sorgi hanno ben figurato. La prima vittoriosa in entrambi gli incontri e che sabato sfiderà la squadra del PalaPadel di Montesilvano per la conquista del primo posto nel girone. La seconda squadra invece dopo aver perso la prima gara e aver vinto la seconda,si giocherà la possibilità di accedere alla seconda fase con la conquista del secondo posto contro la squadra del Tennis Chieti C”.

