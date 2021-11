È morto l’ingegnere Bruno Angelosante, il presidente biancoverde che fece grande l’Avezzano Calcio

Avezzano. La comunità di Avezzano piange la scomparsa dell’ingegnere Bruno Angelosante. Angelosante era un professionista molto conosciuto e stimato, non solo ad Avezzano ma in tutta la Marsica. Aveva 66 anni.

Memorabili le sue imprese, ai tempi in cui fu presidente dell’Avezzano calcio. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati su Facebook per ricordare l’ex presidente che è ricordato da tutti per il suo carattere forte e deciso ma anche cordiale e sempre simpatico.

“CIAO PRESIDENTE ANGELOSANTE. L’AVEZZANO CALCIO NON TI DIMENTICA”, si legge sulla bacheca dell’Avezzano Calcio.

“Oggi tutto il popolo biancoverde piange la scomparsa di Bruno Angelosante, uomo molto stimato in città e presidente dell’Avezzano Calcio amato e ricordato con affetto da tutti. Con lui l’Avezzano Calcio arrivò ad ottenere titoli importantissimi, vantando una delle squadre più forti degli ultimi 60 anni di storia.

Nella stagione 86/87, l’Avezzano con a capo il presidente Angelosante, fu l’unica compagine in Italia a fare il poker di trofei, aggiudicandosi inoltre un triplete che ancora oggi rimane imbattuto in Abruzzo: i biancoverdi vinsero nello stesso anno il campionato di promozione, la Coppa Italia nazionale, la Coppa Abruzzo e la Supercoppa nazionale. Quest’ultimo titolo fu vinto al termine di un match spettacolare nel derby contro il Chieti, squadra di categoria superiore che aveva stravinto il suo campionato di serie D: l’Avezzano vinse 2-1 sul neutro di Castel di Sangro al 121′ minuto di gioco, grazie al gol su punizione di Maurizio Patanè che fece scoppiare le lacrime di gioia di tutti i tifosi. Emozioni che restano incise nel cuore e nella mente di ogni tifoso, grazie Presidente Angelosante per tutto ciò che hai regalato al mondo biancoverde. Alla famiglia, le nostre più sincere condoglianze”.

“Bruno era una persona buona e simpaticissima. Mai sopra le righe. R.I.P. Presidente”, scrive Adriano Megna.

“La comunità degli Ingegneri è fraternamente vicina ai colleghi de L’Aquila e al collega Giuseppe Angelosante per l’improvvisa scomparsa di Bruno Angelosante, scrive Gaetano Trapanese, “prima giocatore e poi allenatore e anima della squadra di calcio. Bruno è stato uno dei pochi ad aver partecipato a tutte le edizioni dei campionati, sempre con passione e attaccamento, ed è stato il primo ad aver vinto lo scudetto da giocatore (‘99) e allenatore (‘09). Caro Bruno, ci siamo incontrati e scontrati ma sempre con reciproca stima e affetto; ogni volta che ci siamo visti abbiamo sempre riso delle reciproche vittorie, sconfitte e incazzature. Mi mancherà ammirare la tua grinta e il tuo attaccamento alla squadra e a questo torneo. Propongo fin d’ora che l’edizione di Rimini 2022 gli sia intitolata”.

Angelosante oggi ha avuto un malore e purtroppo non c’è stato nulla da fare. I funerali ci saranno domani, alla Cattedrale di Avezzano, alle 16.

Lascia i figli, Giulia e Giuseppe e la compagna Chiara De Palma.