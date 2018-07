E’ morto il papà dell’Iperorveal, lutto per la scomparsa dell’imprenditore Evaristo Gentile

Avezzano. E’ morto all’età di 87 anni. Evaristo Gentile è stato uno dei patron dei supermercati della Marsica negli anni ’80, socio fondatore dell’emittente Telesirio e più in generale uno dei più importanti imprenditori nel settore delle carni. Negli anni del boom e non solo ha indicato la linea del commercio marsicano dando vita al primo ipermercato d’Abruzzo che ha dato il via a quella che oggi si chiama grande distribuzione.

Tutti ricordano l’Iperorveal. Si trovava a Cappelle dei Marsi ed era il luogo della spesa per migliaia di famiglie marsicane, e non solo, che arrivavano quasi come fosse un rito da tutti i comuni della zona per gli acquisti. La catena aprì poi sedi in tutta la regione. Gentile è stato, inoltre, per molti anni, il primo contribuente di Avezzano.

Precursore dei centri commerciali. Fino agli anni ’80 in Italia, e quindi nella Marsica, le strutture distributive erano ancora estremamente polverizzate, i canali di vendita più diffusi continuavano a essere le classiche botteghe o i negozietti al dettaglio a gestione famigliare, che miravano a soddisfare le esigenze degli abitanti delle zone limitrofe e dei quartieri. Solo dopo la metà degli anni ’80 nacque la formula distributiva del “supermercato” che nella Marsica si sviluppò grazie a Gentile e crebbe di importanza, gettando le basi per le prime catene distributive.

L’uomo. La sua attività di imprenditore è stata lunga e impegnativa. Nella Marsica e in Abruzzo in molti, soprattutto i numerosi dipendenti, ricorderanno la sua figura di uomo sensibile e generoso. Gentile lascia la moglie Silvana, i figli Maria Pia, Mauro, Katia e Rita e tanti, tra fratelli e nipoti. I funerali si terranno domani, domenica 22 luglio, alle 10,30, nella cattedrale di Avezzano. (p.g.)