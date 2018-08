E’ morto Ermanno Piccone, storico imprenditore di Celano. Santilli: abbiamo perso un grande uomo

Celano. La comunità di Celano è in lutto per la scomparsa di un suo illustre conterraneo: Ermanno Piccone. Imprenditore, presidente per anni della squadra di calcio di Celano e uomo stimato e apprezzato da tutti. Nato il 23 gennaio del 1940, si è spento questa mattina nella sua città natale, a causa di un infarto. Padre del senatore ed ex sindaco Filippo, era la guida da anni della Kromos, azienda che opera nel settore dell’acciaio.

“Mi è appena giunta la terribile e dolorosissima notizia della morte di Ermanno Piccone”, così scrive il sindaco della città di Celano, Settimio Santilli, “Celano e tutta la comunità celanese, marsicana e abruzzese”, continua, “perdono un grande uomo, dagli altissimi valori umani, imprenditoriali, sociali e sportivi. Giungano a tutta la famiglia Piccone, alla moglie, ai figli, ai nipoti, all’amico Filippo, le più sentite condoglianze per questo momento di dolore e tristezza fortissimi. Ho proclamato un giorno di lutto cittadino per l’intera giornata di domani per quanto ha rappresentato Ermanno per Celano, per quello che ha fatto e che ci ha lasciato in eredità, che è incommensurabile ed inestimabile.

Rimarrai per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti ed apprezzarti. Riposa In Pace Ermanno”.

I funerali si terranno domani alle 15,30 ma l’orario non è stato ancora confermato.