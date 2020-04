È morto a 57 anni Stefano Poggi, storico ristoratore di Tagliacozzo: comunità in lutto

Tagliacozzo. È morto a 57 anni Stefano Poggi, storico ristoratore di Tagliacozzo. Colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo, lascia la moglie e due figlie. Secondo la ricostruzione questa mattina mentre era al ristorante non si è sentito bene e ha chiesto aiuto. Voleva essere accompagnato da qualcuno con l’auto al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, quello di Tagliacozzo infatti è chiuso da circa un mese e in attesa di riaprire. Il fratello però ha deciso di chiamare il 118 che è intervenuto prontamente. Stefano però non ce l’ha fatta ed è morto, probabilmente a causa di un infarto.

Viene ricordato come una persona molto socievole, amico di tutti, con la battuta sempre pronta, ma allo stesso tempo riservata e umile. Lavorava instancabilmente nell’attività di famiglia. Insieme al fratello Marcello gestiva infatti lo storico albergo ristorante “Marina” dove tanti turisti trascorrono i periodi estivi e di vacanza e dove viene portata avanti la tradizione di una buona cucina casareccia e di qualità. Un’attività fondata nel lontano 1930, curata e organizzata con grande passione, professionalità e dedizione da Stefano e dal fratello. Un grande vuoto per l’intera comunità che si è stretta in queste ore attorno ai familiari tutti per la scomparsa di una persona speciale.