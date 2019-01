E’ morta suor Virginia Palazzi delle Apostole Sacro Cuore di Gesù. Una vita dedicata al Signore e alla letteratura

Avezzano. Si è spenta suor Virginia Palazzi, 93 anni, dell’ordine delle Apostole Sacro Cuore di Gesù. Una vita dedicata al Signore e alla letteratura trascorsa tra Roma e Avezzano. La suora, classe 1926 era una delle più longeve dell’Istituto di Avezzano. Entrata a far parte della famiglia delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù subito dopo la licenza magistrale prese i voti e iniziò a lavorare nella scuola di Avezzano.

Dopo alcune problematiche legate alla guerra suor Virginia riprese regolarmente gli studi e si laureò in Letteratura. Terza di 5 fratelli Guglielmo, Giuseppe, Marta, insegnante di lettere ed Elisa missionaria in Nuova Guinea e Africa, morta poi in Venezuela, Virginia, all’anagrafe Maria, ha sempre avuto la passione per la letteratura. Dopo qualche anno di insegnamento a Roma tornò ad Avezzano dove le venne affidata la cattedra di italiano nelle scuola del Sacro Cuore.

Tanti sono gli studenti che ancora oggi la ricordano per la sua passione per la letteratura e i gli scrittori di un tempo. Subito dopo la pensione prestò servizio alla curia e cominciò a studiare le origini della figura di madre Clelia, fondatrice delle suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Molte di queste ricerche vennero pubblicate e alcune in particolare divennero una rubrica periodica sul Velino il giornale della curia. Ieri, nella chiesa che si trova all’interno dell’Istituto del Sacro Cuore, si sono svolti i funerali.