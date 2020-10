È morta la presidente della regione Calabria Jole Santelli, Simonelli: guerriera per le sue idee e la sua terra

Avezzano. “Aver appreso questa mattina, come un fulmine a ciel sereno, del decesso del presidente della regione Calabria, Jole Santelli, è stato un colpo al cuore. Jole è stata una donna di carattere, un’autentica guerriera della politica, fiera e coraggiosa combattente per le sue idee e la sua terra.

Con Jole ci conoscemmo durante un’edizione di Everest, in forza della comune militanza in Forza Italia, io ai tempi nel giovanile del partito, lei donna di assoluto spessore con già una lunga e prestigiosa carriera alle spalle nonostante l’età verde.

Nell’ultima occasione che abbiamo avuto per scambiare due parole, lo scorso anno a Viterbo in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee, ricordò con un filo di voce della sua malattia e di come avrebbe comunque lottato per far si che Forza Italia, nonostante il momento politico non favorevole, arrivasse pronta alla competizione regionale in Calabria.

Non solo così è stato, ma nel febbraio 2020 è riuscita anche a diventare Presidente della sua regione. A lei una preghiera, alla sua famiglia, ai suoi cari ed ai suoi colleghi di Forza Italia un abbraccio, nel ricordo di una guerriera”.