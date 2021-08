È l’ora della solidarietà per la Sardegna, in partenza dalla Cri di Carsoli foraggio per gli animali

Carsoli. Al via la macchina dell’Abruzzo solidale per aiutare la Sardegna colpita dagli incendi. Partirà mercoledì il carico di rotoballe destinato agli allevatori sardi colpiti dal drammatico incendio che ha cancellato migliaia di ettari di colture. In molti hanno risposto all’appello della Croce rossa italiana comitato di Carsoli al quale si sono uniti la pro loco Aginulfo di Poggio Cinolfo e gli agricoltori e artigiani della Piana del Cavaliere che hanno voluto tendere una mano verso il popolo sardo.

Molti anche i cittadini che hanno acquistato di loro iniziativa il mangime per gli animali e tanti quelli che attivamente si sono impegnati per sostenere l’iniziativa.

Domani mattina, a partire dalle 10, si procederà a caricare tutto il materiale raccolto su dei mezzi speciali. I volontari si raduneranno nel campo sportivo della frazione di Poggio Cinolfo, in località Casabianca, e da lì poi si tutto si sposterà ad Avezzano da dove si uniranno con altri materiali raccolti nel resto d’Abruzzo.

“In totale abbiamo raccolto sei camion con 32 rotoballe ciascuno”, ha spiegato Luciano Camerlengo, presidente della Croce Rossa di Carsoli, “è stata senza dubbio una bella dimostrazione di solidarietà. In soli tre giorni siamo riusciti a riempire un camion rimasto vuoto dalla Toscana e a continuare la nostra raccolta tra mangimi per animali e rotoballe. Una grossa mano ci è arrivata anche dal resto d’Abruzzo e siamo orgogliosi di poter aiutare in qualche modo il popolo sardo”. Chiunque vuole manifestare solidarietà in aiuto delle aziende sarde, può contribuire con l’acquisto di un sacco, o più, di mangime per animali da far recapitare entro domani alla Croce rossa comitato Carsoli.