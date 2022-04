È la notte dei focaracci di Pietraquaria, la città si prepara ad accendere i fuochi dopo 2 anni

Avezzano. Tornano dopo due anni i focaracci in onore della Madonna di Pietraquaria. La parola d’ordine questa sera sarà sicurezza. Come per la fiera anche per i fuochi che verranno accesi questa notte sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine secondo quanto disposto dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e dall’ordinanza firmata dal vice sindaco facente funzioni, Domenico Di Berardino.

Sono venti fino a ora i focaracci autorizzati in tutta la città, tra parrocchie e rioni, che dovranno essere accesi a una distanza di sicurezza dai fabbricati di almeno 30 metri (e almeno 40 da strutture a rischio) e bruciare solo legna o sterpaglie. Il Comune ha realizzato un Qcode che, grazie a una scansione con lo smart-phone, permette di conoscere dove sono stati accesi i focaracci.

Alle 18.45 partirà la 13esima edizione della Fiaccolata podistica dei focaracci organizzata dall’associazione sportiva Gs Avezzano. Dodici chilometri che hanno l’obiettivo di unire lo sport alla tradizione popolare. Parteciperanno gli atleti della Gs Avezzano, Runners Avezzano, Usa Avezzano, Briganti d’Abruzzo, Noi pochi intimi, 111 Asd e tutti gli sportivi della città che si raduneranno nel piazzale del santuario sul monte Salviano (chi vorrà potrà usufruire del bus navetta in partenza alle 18 dal piazzale della chiesa di San Giovanni in piazza Castello) e alle 18.55 scenderanno dopo la benedizione verso Avezzano facendo tappa in diversi focaracci.