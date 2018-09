E’ la festa dei Borghi autentici d’Italia, ecco tutti gli eventi in programma oggi nella Marsica

Avezzano. La Marsica si prepara a festeggiare i Borghi autentici con tante iniziative in vari Comuni. Diverse le piazze marsicane che si animeranno per l’evento: Carsoli, Capistrello, Cappadocia, Sante Marie e San Vincenzo Valle Roveto. A Cappadocia nella frazione di Petrella Liri oggi alle 9.30 incontro su “Sana e buona alimentazione”, con Manuela Cozzi, agronomo ed esperta di alimentazione. Nel pomeriggio concorso di dolci tipici locali, stand enogastronomici, mercatino a km 0 e poi Giostra cavalleresca. Oggi a Pescocanale si parlerà di “Comunità del cibo buono e autentico” con un convegno alle 10.30, nei locali della sede Avis a cui seguirà la presentazione del libro “Paesi d’Acqua” di Sergio Natalia. Porterà i suoi saluti il sindaco di Capistrello, Francesco Ciciotti, il presidente sezione soci Coop Marsica Virginia Buonavolontà e l’autore del libro. Alle 11.30, passeggiata nel centro storico di Pescocanale a cura di Fabrizio Petroni e poi tutti a tavola, nella sede Avis. Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare la mostra fotografica a cura dell’associazione Pingaria e acquistare dai produttori locali.

Tre sono gli appuntamenti oggi per la festa dei Borghi autentici a San Vincenzo Valle Roveto Vecchio: la “Vendemmia … in piazza!”, con l’Istituto di Istruzione Superiore “Arrigo Serpieri” di Avezzano, “Impastando” con le nonne che prepareranno la pasta in piazza e il “Pranzo …in Comune” un incontro tra sapori e tradizioni delle varie frazioni del Comune. A Sante Marie si partirà alle 10 con l’evento sportivo dedicato alla solidarietà “Una corsa per un sorriso”, organizzato dall’associazione “Dona un sorriso – Infanzia missionaria per il Brasile” che mira a raccogliere fondi per la missione in Brasile di don Beniamino Resta. Ci sarà poi una passeggiata sul cammino dei Briganti, dalle 10 alle 15.30 sarà possibile visitare la collettiva di arte contemporanea a cura di “Artisti Marsarte” e degustare piatti a km zero preparati delle Pro Loco e poi giochi popolari, premiazione della collettiva d’arte e spettacolo del teatro itinerante “I Briganti” del Teatro del Sangro. A Carsoli la riserva grotte di Pietrasecca si animerà domani per una giornata di sport con escursioni scontate del 30%, trekking sui sentieri gratuiti accompagnati da guide esperte, musica e buon cibo abruzzese.