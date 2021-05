È il momento per orti profumati e colorati con erbe officinali e aromatiche, insalate e peperoni

Insalatone con erba cipollina o scalogno. Bevande alcoliche e non, a base di mentuccia. Mentuccia che insaporisce e fa profumare anche le frittate con le uova a km 0, più genuine, più gialle.

Ma anche rosmarino per grigliate e arrosti, salvia per carne cucinata in padella oppure per i primi piatti, come i ravioli con il burro.



È arrivato il momento per colorare i vostri orti. E anche per renderli più profumati con erbe officinali e aromatiche, che renderanno il vostro raccolto bio al 100 per cento.

Piante come basilico, salvia, menta, valeriana, sono ricche di essenze, da cui provengono molti aromi che estratti e concentrati possono diventare anche oli essenziali.

Piantine che si usano per insaporire i cibi in tutto il mondo e che sono ingredienti principali d’infusi e bevande dissetanti ma per chi se ne intende un po’ di più o che ha voglia di cimentarsi con attività diverse e creative in casa, (dove a volte siamo ancora costretti a stare più spesso del solito), possono diventare anche creme e oli per il corpo o candele per l’ambiente.

Utili per allontanare gli insetti ma anche solo per profumare.

Non tutti sanno che piante aromatiche, messe in punti strategici, attraverso il rilascio di alcune sostanze benefiche per gli ortaggi, aiutano l’orto a crescere e lo difendono attraendo insetti benefici come le coccinelle ma anche allontanando gli insetti fitofagi. Insomma, dei veri e propri “pesticidi” naturali!

La primavera è chiaramente il periodo migliore per mettere a dimora le piante aromatiche: è importante che abbiano una buona esposizione alla luce, almeno. di 5 o sei ore. Non dimentichiamo nemmeno l’acqua!

Il momento migliore per l’annaffiatura è il tramonto o la mattina presto.

