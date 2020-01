E’ il mese del maiale, la Asl predispone delle visite ispettive. Ecco come e quando macellarlo

Avezzano. Medici della Asl a disposizione per visite ispettive dei maiali pronti per la macellazione. In tanti nella Marsica hanno allevato il maiale da macellare tra fine mese e febbraio per realizzarne prosciutti, salsicce e guanciali. Servono però dei controlli specifici che la Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila ha disposto come ogni anno.

Dal primo dicembre al 29 febbraio è consentita la macellazione domiciliare dei suini per un consumo familiare. La macellazione deve essere eseguita da un medico veterinario e deve essere garantita la tracciabilità delle carni. È necessario, inoltre, effettuare una visita ispettiva dei suini da macellare che cambia da zona a zona.

Ad Avezzano la visita si terrà della sede del Servizio veterinario in via Monte Velino il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 9.30. Ad Aielli, invece, il punto di ritrovo sarà il mattatoio Sforza carni il lunedì dalle 9.30 alle 10.30, mentre a Carsoli il mattatoio centro carni Tozzi in località Campora il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 . Nei giorni che precedono la macellazione l’allevatore dovrà segnalare al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Asl ogni eventuale malattia del maiale.