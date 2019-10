E’ il giorno di Beato Tommaso, oggi la storica peregrinatio a Celano. Evento per celebrare il primo biografo di San Francesco

Tagliacozzo. Questo è il giorno di Beato Tommaso da Celano che dopo 8 secoli, con una storica peregrinatio, tornerà per un giorno a Celano. Un evento per celebrare il primo biografo di San Francesco. Sarà un grande giorno per i celanesi, ma anche per tutti i fedeli della Marsica.

Questa mattina alle 10 l’urna del Beato Tommaso da Celano partirà da Tagliacozzo per tornare nella sua terra natia ed essere venerata dai suoi concittadini per una intera giornata. Ricco il programma della giornata che si concluderà alle 18.30 con la ripartenza per Tagliacozzo.

Ieri a Celano c’è stato un giorno di preparazione per accogliere i resti sacri del primo biografo di San Francesco e di Santa Chiara. Si sono tenute anche diverse iniziative culturali. E’ stato presentato anche “Il cammino di Tommaso” che parte dal Comune di Sante Marie, in particolare da Val de’ Varri, dove Tommaso è morto, e arriva a Celano. E’ stata presentata anche la “Borsa di Studio” sulla figura del Beato Tommaso, in collaborazione con la Società internazionale di studi francescani di Assisi. I fedeli e tutti i cittaidni hanno inoltre assistito all’interpretazione del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, del “Dies Irae” e della “Sequenza Sanctitatis” a cura di Sergio Meogrossi. Evento seguito da due concerti.

Il programma prevede questa mattina a Tagliacozzo alle 10 ci sarà l’apertura della chiesa di San Francesco con la venerazione da parte dei fedeli dell’Urna con le spoglie del Beato esposta nella navata. Alle 11 partirà l’urna che sarà accolta in Piazza Santa Maria Valleverde, mentre alle 12 il ritrovo in Piazza Aia e partenza del corteo con l’Urna verso la Chiesa di San Giovanni Battista. A seguire momento di preghiera e nel pomeriggio alle 15.30 confessioni nella chiesa di San Giovanni Battista. Alle 17 Santa Messa presieduta dal vescovo Santoro e concelebrata dai sacerdoti della chiesa di San Giovanni Battista. Alle 18 corteo finale verso Piazza IV Novembre con l’urna che ripartirà per Tagliacozzo. Pietro Guida