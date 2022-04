È il giorno della fiera di Pietraquaria ad Avezzano, mascherine obbligatorie per tutti

Avezzano. Si è aperta questa mattina la tradizionale fiera di Pietraquaria dopo due anni di stop ed è scattato l’obbligo delle mascherine per tutti. Una decisione dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla luce dell’affluenza massiccia da sempre registrata in occasione dell’evento in città.

Nel percorso della fiera, che si svolgerà dalle 8 alle 20 lungo via Corradini – dall’incrocio con via Garibaldi, fino all’incrocio con via Salto – via Sergio Cataldi, via Giuseppe Mazzini, via Trieste e via Trento e su piazza della Repubblica, dove ci sarà un’area dedicata al cibo, è stato stabilito che ci saranno 93 operatori.

Ci saranno poi cinque bagni chimici e due isole ecologiche mobili. Ogni operatore dovrà avere un estintore da sei chili e dovrà mantenere una distanza con gli altri stand non inferiore a un metro e la presenza di un addetto antincendio ogni 250 presenze.

In base a quanto previsto dal piano sicurezza, che per le norme anti – terrorismo chiuderà anche delle strade di accesso all’area con new jersey e vele, nell’area fiera ci potranno essere un massimo di 5mila persone contemporaneamente.