È il giorno del dolore a Magliano: oggi i funerali di Ventimiglia, il Cai Avezzano annulla gli eventi

Magliano de’ Marsi. La comunità di Magliano de’ Marsi, ma non solo, tutta la Marsica, si è stretta intorno al dolore della famiglia di Enzo Ventimiglia, il 31enne che l’altra notte ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre tornava a casa, dopo una serata con gli amici.

Il sindaco Pasqualino Di Cristofano ha proclamato il lutto cittadino dalle 15 alle 17 di oggi.

Commovente il ricordo sui social di Tonino Di Palma, ex presidente della sezione Cai di Avezzano, che questa mattina ha pubblicato l’immagine di Ventimiglia alla sua prima uscita sul Gran Sasso.

“La prima volta di Enzo sul Gran Sasso d’Italia, aveva 14 anni, giacca a vento rossa, tra Piero Concia e Fabio Antifora è ancora Franco Santucci, Marco Giorgetti, Alessio Angeloni, Tonino Di Palma ed altri Amici che non ricordo!!!! Traversata bassa e alta del Gran Sasso d’Italia, era l’anno 2005, e ancora Matteo Cercone e il Dott. Recchia del Soccorso Alpino”, ha scritto Di Palma.

“II corpo nazionale soccorso alpino e speleologico stazione di Avezzano oggi ha perso uno dei suoi più validi componenti, il vice capo stazione Enzo Ventimiglia, tecnico di soccorso alpino, socio della nostra sezione. Un ragazzo speciale, sorridente e rassicurante, tecnicamente preparatissimo, che ha dedicato la sua vita agli altri, intervenendo con le squadre del Cnsas in tantissime missioni di soccorso in montagna. Enzo lascia tutti sgomenti, un grandissimo vuoto e un dolore immenso per i suoi familiari e per tutti gli amici”, ha scritto su Facebook, il presidente della sezione Cai di Avezzano, Franco Salvati, “per onorare il suo impegno sociale al servizio di tutti noi, come lui amanti della montagna, in segno di lutto, il consiglio direttivo ha ritenuto doveroso annullare tutte le attività escursionistiche programmate fino a domenica 20 febbraio 2022. Addio Enzo”.

Anche gli amministratori della Marsica hanno lasciato per Enzo Ventimiglia un ricordo.

“L’amministrazione comunale esprime sentite condoglianze e la propria vicinanza ai familiari e all’intera comunità maglianese per la tragica scomparsa di Enzo Ventimiglia. Abbiamo avuto modo di conoscere Enzo durante le operazioni di ricerca dei dispersi sul Velino. Ci lascia un ragazzo solare, generoso e altruista. Possa la sua anima riposare in pace”, il ricordo dell’amministrazione comunale di Massa D’Albe. “Una giovane vita spezzata all’improvviso porta sconforto e disorientamento, oltre per familiari e amici, ma per l’intera comunità”, ha scritto il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, “mi sento di esprimere le condoglianze ai familiari del giovane Enzo Ventimiglia e all’intera comunità della città di Magliano che si vede meno di un ragazzo solare che ha basato molto la sua vita terrena verso il prossimo, il tutto fatto sempre con tenacia ed energia. Nessuno avrà mai volontà di dimenticare ciò che sei stato. Ciao Enzo”.

Leggi anche: