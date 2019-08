E’ finalmente online Strappo, l’ultimo singolo dei Marsican Gangster, rime in rap tra gli scenari mozzafiato delle montagne di Ovindoli

Ovindoli. Tornano i Marsican Gangster e lo fanno in grande stile, accendendo per l’ennesima volta i riflettori del rap italiano sulle montagne del nostro Abruzzo. I fratelli Luca Loudbizness & Nino Caos Finucci, che non perdono occasione per rivendicare fieramente le loro origini marsico/abruzzesi, in due minuti e mezzo ci spiegano il loro mondo, fatto di violenza, periferie contraddizioni e disagi, componenti che riempiono e condizionano l’esistenza di tutte le nuove generazioni.

Il videoclip di questo ultimo singolo, chiamato (S)trappo, è stato rilasciato ieri su YouTube. Nelle originali rime dei due rapper c’è il sound più ricercato delle atmosfere metropolitane, ma incastonato tra gli scenari mozzafiato della nostra regione, tra le montagne e gli altopiani di Ovindoli che non smettono di attirare i turisti anche d’estate. Il video è stato prodotto da Azoth, con audio e video a cura degli Underground Studio’s, registrato, mixato e masterizzato da Alfredo Diamanti & Kevin Garcia Labrador. Le riprese e l’editing, invece, sono state affidate al giovane e talentuoso videomaker abruzzese Vittoriano Palerma.

Di seguito il video: