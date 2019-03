E-commerce: opportunità e rischi per le piccole e medie imprese, se ne è parlato ad Avezzano

Avezzano. Si è parlato di commercio elettronico per piccole e medie imprese nel corso organizzato dal Gruppo Terziario Donna della Provincia dell’Aquila tenutosi presso la sede di Confcommercio di Avezzano dal titolo “ E- commerce: opportunità e rischi per le PMI”.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire una panoramica completa ed esauriente su come e cosa fare nel momento in cui si decide di avviare una attività di vendita online per vendere senza confini.

Nel corso dell’incontro, infatti, è emerso come il commercio elettronico stia assumendo un ruolo sempre più centrale nell’economia globale per cui le aziende dovranno acquisire competenze digitali sempre più adeguate per far fronte al cambiamento ed alle sfide future.

I temi trattati da Myriam Fioravanti, esperta in economia digitale dell’Odcec di Avezzano e della Marsica, hanno destato un enorme interesse da parte degli imprenditori intervenuti e posto le basi per concreti progetti futuri.