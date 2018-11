E’ Black friday! Sconti pazzi da 20 al 40% in tanti negozi di Avezzano. Ecco tutti i punti vendita che aderiranno

Avezzano. E’ arrivato il black friday. Il “venerdì nero”, con sconti e promozioni in tutti i negozi, partirà ufficialmente questa mattina. Ad Avezzano i commercianti hanno deciso di fare squadra e di promuovere insieme sconti dal 20 al 40 per cento e intere linee a metà prezzo. L’iniziativa è stata sostenuta da oltre 40 negozi del centro città: Children, Children calzature, Atelier Graziosi, Sartoria del Corso, Katherine b, Happy Idea, Zero zero setter, Marynda, Nouvelle Vogue, Galè gioielli, Sorelle Marziale,Ottica D’Amore, Abbiglieria, Franceschini Uomo, Franceschini Donna, Volver, Obag, Brums, Amelie, Satyrus, Diva, Maxim, Imperial, Aemme Calzature, Immagine, Spera Calzature, Gruppo Sartoriale, Les Griffes, Rodorigo Sport, Kent boutique, BBJ, Mondadori, Benetton, Benetton 012, Stella Zeta, Giandi, Factory Lab, Montaldi Gioielleria per I love Abruzzo il gioiello e Ippoliti collection.

Anche al centro commerciale “I Marsi” ci sarà il black friday che andrà avanti per tutto il week end. Oltre agli sconti nei negozi del centro sono previsti oggi dj Set and Live Sax di Alex Di Sano alle 16.30, domani esibizione della pianista Kaori Matsui; domenica “Live Music First Choice” del duo “Pedrito De

Cuba e Ary”.