E-Bike sharing: al via al Comune di Canistro il noleggio delle bici elettriche per turisti e cittadini

Canistro. A partire dall’estate 2022, anche nel Comune di Canistro sarà possibile noleggiare bici elettriche. Il servizio, denominato e-Bike sharing darà la possibilità a cittadini e turisti di noleggiare una delle quattro bici con pedalata assistita già a disposizione del Comune.

In un prossimo futuro saranno messe a disposizione ulteriori quattro biciclette da affiancare alla flotta attuale fino ad avere un totale complessivo di otto bici equamente distribuite tra Canistro Inferiore e Superiore. “Il servizio”, commenta l’assessore Persia, “è nato per offrire una mobilità alternativa ed ecosostenibile a tutti i cittadini e turisti in visita nel nostro territorio. A breve, installeremo anche colonnine per la ricarica di auto elettriche con lo scopo di migliorare ancor di più la qualità dell’aria e quindi di vita nel nostro Comune”.

Il sindaco Gianmaria Vitale aggiunge: “Abbiamo mantenuto l’impegno preso alla presenza dei ragazzi della Scuola Enrico Mattei in occasione del convegno “La strada è di tutti a partire dal più fragile”, con l’attivazione del servizio già da questa estate. È doveroso anche ricordare che la nascita di questi servizi concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria e mobilità ecosostenibile presenti nell’accordo stipulato con l’entrata a far parte del circolo dei Borghi del Respiro. Ringrazio l’assessore Persia che si è impegnato fin dal primo giorno per l’attivazione di questo servizio, peraltro ottenuto senza alcun costo per la collettività”.

Il servizio sarà regolamentato da una disciplinare che verrà pubblicata a breve con tutti i dettagli inerenti al noleggio.