È avezzanese la volontaria che ha salvato Hashtag, il cane mascotte di Striscia La Notizia

Avezzano. E’ stato presentato ieri sera, durante la puntata di “Striscia La Notizia“, il nuovo componente della famiglia del Tg satirico. Lui è Hashtag, chiamato così da Michelle Hunziker al suo arrivo in studio, ed è stato adottato da Edoardo Stoppa che ha presentato, ai microfoni del programma di canale 5, la sua storia e quella dei suoi fratellini.

“I cani sono stati trovati mentre attraversavano una strada dell’Aquila ad alta percorribilità e molto pericolosa”, ha affermato Simona Ranieri di Avezzano, dell’associazione “Chi l’ha visto Pelosi”.

“Il giorno dopo siamo tornate a vedere la situazione in cui versavano i cani e per portare loro del cibo, purtroppo però sul ciglio della strada c’era già un fratellino investito. Abbiamo subito cercato un posto in cui poterli mettere in sicurezza, ci ha dato aiuto anche Oipa l’associazione che che aiuta i cuccioli affinché vengano adottati”, ha concluso l’avezzanese.

Il cane è ora membro della famiglia del tg satirico di “Striscia”, soprannominato Hashtag da Michelle Hunziker in onore dell’altro cane della famiglia, Like: “il cane di canale 5 che farà parte della nuova era dei social”, ha ironizzato Greggio.