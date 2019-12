E’ allarme “truffa del Panettone” nella Marsica, ricercate dalle forze dell’ordine tre donne

Avezzano. Con il pretesto di consegnare panettoni in regalo da parte di parenti ed amici, alcune donne che girano per la Marsica stanno mettendo in atto il proposito di introdursi in casa di ignare persone per poi derubarle.

L’allarme è stato lanciato dal Sindaco di Pescina Stefano Iulianella che ha ricevuto diverse segnalazioni nel merito, provvedendo quindi anche ad allertare i Carabinieri. Ma fatti simili sono stati riferiti anche ad Avezzano ed altre zone della Marsica. Quindi è consigliabile di diffidare assolutamente e prestare la massima attenzione!