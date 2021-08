È allarme incendi nella Marsica, ferita Collelongo: cresce la preoccupazione (FOTO)

Collelongo. Cresce la preoccupazione nella Marsica per l’emergenza incendi che nelle ultime ore sta interessando il territorio. Massima allerta anche per oggi viste le alte temperature e il gran caldo.

Le fiamme hanno interessato in particolar modo Collelongo, dove un incendio, che si è verificato domenica, è stato domato grazie al costante e tempestivo lavoro delle forze dell’ordine.

Per il sindaco del paese, Rosanna Salucci, “è finita così, sempre una ferita vedere la terra bruciare e il fuoco alle porte del cimitero, ma l’incendio è stato domato. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile Regionale, i Carabinieri, il Parco Nazionale D’Abruzzo, i volontari della protezione civile di Collelongo e di Tagliacozzo, gli allevatori e agricoltori locali che con i loro mezzi ci hanno dato una grossa mano”.

“Le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni”, sottolinea il primo cittadino, “non ci aiutano per le alte temperature e il vento, raccomando la massima attenzione a non alimentare qualsivoglia innesco di incendio. Grazie di nuovo a tutti”.

Anche a Carsoli è stato spento l’incendio divampato sulla montagna tra Tufo e Pietrasecca. “Ci sono volute ore di lavoro da parte dei volontari della Protezione Civile di Carsoli e Tagliacozzo e dei Vigili del Fuoco di Carsoli”, precisa il sindaco Velia Nazzarro, “è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero perché la zona non poteva essere raggiunta con le autobotti. Dopo aver effettuato la bonifica, la Protezione Civile di Carsoli resterà tutta la notte a presidiare la zona. Non ci sono parole per ringraziare tutti i volontari impegnati nell’intervento: sono i ragazzi della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, veri guerrieri”.

“Un sentito ringraziamento desidero rivolgerlo a Mauro Casinghini, direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile che questa mattina viaggiava sull’autostrada e, avendo visto il fumo che proveniva dalla montagna, si è recato direttamente sul posto per coordinare l’intervento andando via soltanto dopo lo spegnimento dell’incendio. Con la speranza che giornate come questa non vedano più il sole”, conclude il sindaco, “ricordo a tutti noi di rispettare le nostre montagne e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che vengano distrutte dagli incendi”.

