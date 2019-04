Successo per gli atleti abruzzesi al Dutch Open olandese, Alice Baliva e Odone Santucci conquistano due argenti

Continua inarrestabile la serie di successi del Centro Taekwondo di Celano dei Maestri Ennio e Calvino Cotturone.

Dopo l’argento agli Internazionali di Germania conquistato da Francesco Scamolla, arriva un altro risultato in campo Europeo. Alice Baliva conquista un argento alla 46° edizione del Dutch Open svoltasi ad Eindhoven in Olanda. Lo stato di forma degli atleti della società celanese, reduce dal terzo posto conquistato nel campionato Interregionale delle Marche su 80 società, è eccellente visto gli ultimi risultati in Italia e all’estero.

Alice Baliva non delude le aspettative e regala dopo una prestazione eccellente un secondo posto in questa storica competizione in cui si affrontano atleti provenienti da tutto il Mondo.

Medaglia d’Argento ed ottima prestazione anche per Odone Santucci, campione italiano 2018 dell’Olimpica Kumgang con sede a Villetta Barrea del maestro Emanuele Carafa. Odone reduce dai campionati Europei si ferma ad un soffio dal gradino più alto del podio.

Ottime le prestazioni di Ivana Ciccarelli, Giada Piccone Assunta Finanza e Mattia Tersigni che perdono con i finalisti delle rispettive categorie.

Monumentale la prova della campionessa italiana 2018 Alice Baliva che si arrende solo in finale a vantaggio della Tedesca.

Soddisfazione da parte dei tifosi della squadra del team Cotturone, i continui podi nelle diverse categorie, conquistati dai diversi atleti, costatano la qualità degli insegnamenti.

Il Centro Taekwondo Celano vanta 30 anni di attività e altrettanti anni di successo, con titoli nazionali e internazionali. Calvino Cotturone sottolinea come la società oggi si avvale di collaboratori e una classe dirigente che in modo minuzioso segue i ragazzi. “Vorrei dedicare a loro questi ultimi successi”, spiega Cotturone, “grazie soprattutto al loro impegno poco pubblicizzato abbiamo raggiunto questi risultati”.