Duomo, il gelato che rappresenta l’Abruzzo con tre coni Gambero Rosso 2022

Per il quarto anno consecutivo rappresenta l’Abruzzo con tre coni Gambero Rosso. Parliamo della Gelateria Duomo – Il Paradiso del Gelato, che anche nella nuova edizione della nota guida “Gelaterie d’Italia 2022” del Gambero Rosso ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, confermandosi l’unica realtà in tutta la regione ad aver conquistato questo ambito premio.

“Nonostante abbiamo già ricevuto il riconoscimento negli anni precedenti, la sensazione rimane sempre bellissima. Ogni anno è come se fosse la prima volta. Un’ondata di emozioni ci avvolge ed essere riconfermati ci fa capire che stiamo lavorando bene essendo, questo, uno dei premi più autorevoli nel nostro settore. Rappresentare l’Abruzzo con tre coni ci inorgoglisce e ci riempie di gioia”, ha dichiarato il maestro gelatiere Francesco Dioletta.

La ricerca del migliore gelato artigianale da parte del Gambero Rosso avviene ogni anno e, dopo un’attenta analisi, le gelaterie ricevono una valutazione da tradurre come una certificazione di qualità, che va da 1 a 3 coni.

Si premia, quindi, un gelato “sostenibile” frutto di processi produttivi etici e trasparenti, sia per quanto riguarda le materie prime che il packaging. Un gelato tradizionale ma profondamente autoctono, meno dolce ma non meno goloso. Un gelato figlio di professionisti per i quali scienza e natura costituiscono un binomio sempre più inscindibile. Un gelato che vuole in campo professionisti attenti e preparati, chimici e contadini al tempo stesso, imprenditori illuminati capaci di cogliere al volo gusti ed esigenze di un pubblico più che mai attento in tema di alimentazione, che vuole sapere come e dove nasce tutto ciò che finisce in un cono o in una coppetta.