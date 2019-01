Due weekend dedicati agli appassionati di alpinismo invernale con Montagne Selvagge, tutte le info del corso

Avezzano. Un corso dedicato a tutti gli appassionati di alpinismo invernale. Montagne Selvagge organizza, per i prossimi week end del mese, rispettivamente il 19 e 20 gennaio e il 26 e 27 gennaio, due fine settimana a chi intende avvicinarsi al mondo dell’alpinismo invernale, che si svolgeranno nella cornice del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco Nazionale della Majella.

Il programma del corso prevede la valutazione e la riduzione dei rischi in ambiente invernali, la ricerca in valanga, l’uso dell’Artva, pala e sonda, l’uso dei ramponi e della piccozza, l’arresto in scivolata, l’ancoraggio e corda doppia su fungo e corpo morto, l’autosoccorso della cordata e su ghiacciaio (simulazione), la tecnica classica di progressione su neve/ghiaccio e l’introduzione ancoraggi e manovre di corda.

Per il corso è necessario un equipaggiamento personale obbligatorio e un abbigliamento termico e impermeabile idoneo all’ambiente invernale come guanti, cappello, occhiali da sole e a maschera, imbraco, moschettone a ghiera, casco da alpinismo, ghette, scarponi ramponabili, ramponi classici 12 punte, piccozza classica, sonda e pala.

Luogo del corso sarà il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale della Majella. Il costo è di 250 euro con un minimo di 5 e un massimo 9 partecipanti. La quota comprende insegnamento da parte di una Guida Alpina, l’uso del materiale comune (corde, rinvii, etc.) e uso dell’Artva.

La quota non comprende il vitto, l’alloggio, i trasferimenti ed eventuale utilizzo di funivie. Per effettuare la prenotazione è richiesto un acconto di € 100 tramite bonifico bancario L’acconto verrà perso in caso di disdetta non pervenuta entro sette giorni dall’inizio dell’evento.

Il corso è a cura della Guida Alpina Giampiero Di Federico, iscritto al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo e guida alpina di pluriennale esperienza alpinistica e di formatore.

La prenotazione è obbligatoria entro il 15 gennaio. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3382717448 o mandare una mail all’indirizzo info@montagneselvagge.com