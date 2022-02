Due ragazzi marsicani trovano fortuna in Svizzera: nasce un’accademia di Lingue online

Avezzano. Una storia di successo, di due ragazzi marsicani, Arcangelo de Vecchis e Piero di Gaetano, uno di Avezzano, l’altro di Pescina, che in un solo anno sono riusciti a creare un’Accademia di Lingue online (Italiani in Germania) divenuta tra le prime in Europa.

Come nasce Italiani in Germania? E qual è la mission aziendale?

Cambia la tua vita nasce dall’idea di due giovani abruzzesi Arcangelo de Vecchis e Piero Di Gaetano. Il Progetto nasce con l’intenzione di aiutare tutti coloro che hanno il forte desiderio di imparare il tedesco, ma che per motivi di lavoro o di famiglia non sono mai riusciti ad andare a scuola. I due ragazzi, sapendo che ci sono molti emigrati in Germania, pensano bene di volerli aiutare nell’integrazione. Infatti, sapere il tedesco nei Paesi come la Germania, la Svizzera e l’Austria è importantissimo per potersi integrare a pieno, per essere autonomi e per affermarsi in ambito lavorativo. Ed è così che nasce l’idea di Creare la prima Accademia digitale di lingua di Cambia la tua vita.

La mission aziendale si può indovinare già dal nome stesso della società: Cambia la tua vita SAGL, con sede a Lugano, in Svizzera. L’obiettivo principale è infatti quello di rendere liberi sia i corsisti che si affidano a noi, che attraverso la conoscenza della lingua tedesca riescono finalmente a capire e farsi capire, diventano indipendenti e autonomi nella vita quotidiana, sia i singoli componenti del team di italiani in Germania: cambia la tua vita ci ha insegnato ad essere imprenditori di noi stessi, siamo liberi di organizzare la nostra giornata lavorativa senza vincoli di orario e senza dover togliere del tempo alle cose più importanti della vita, e siamo liberi di svolgere il nostro lavoro da qualsiasi parte del mondo.

Quali sono i punti di forza della vostra scuola?

Il servizio è piaciuto moltissimo agli utenti fin da subito: è snello, si può seguire da casa e da qualsiasi parte del mondo, le docenti che insegnano il tedesco parlano anche italiano e questo facilita le spiegazioni e l’apprendimento dei corsisti. Le lezioni sono interattive e gli orari inoltre sono molto flessibili e consentono anche a chi lavora su turni di seguire le lezioni. Ne sono una dimostrazione le centinaia di video testimonianze che sono presenti sulla pagina Facebook ufficiale di italiani in Germania.

Quali sono i valori che vi contraddistinguono?

I nostri pilastri sono trasparenza, rispetto e mentalità win to win che ci porta a collaborare senza alcun tipo di competitività. Se uno di noi ha successo, l’intera azienda avrà successo, se vinco io vincerà anche il mio collega. Questo ci porta a sentirci parte di una grande famiglia e a volerci confrontare giorno dopo giorno con riunioni di formazione continua, per apprendere sempre l’uno dall’altro e per migliorarci.

L’assenza di gerarchie e di una figura principale e autoritaria, tra l’altro, ci ha sempre fatto sentire parte integrante dell’azienda: non ci sono capi, né dipendenti, siamo tutti parte di un unico progetto che mira a diffondere positività e ricchezza di valori. Per questo c’è una forte sinergia tra i consulenti, gli insegnanti e i tanti e diversi rami aziendali, per risolvere eventuali problematiche insieme e con il dialogo costruttivo.

Cosa differenzia questa delle altre scuole?

Sin dal primo contatto con la scuola i clienti non trovano i soliti consulenti telefonici che provano a vendergli un corso e niente più. Ma trovano degli “angeli”, così veniamo chiamati. In primis noi cerchiamo di ascoltarli per capire la loro motivazione, i bisogni e le problematiche che stanno attraversando, dopo di chè li aiutiamo, consigliando loro la strada più̀ giusta e motivandoli dall’inizio alla fine del percorso, e spesso anche oltre. Trovano umanità̀ e comprensione anche quando vengono affidati ai docenti, che diventano per loro delle vere e proprie guide.

E questo a dire la verità̀ lo avvertiamo anche all’interno del nostro team, abbiamo avuto la fortuna di trovare in Piero e in Arcangelo non dei capi ma dei coach di vita straordinari in grado di ascoltarci per davvero e di insegnarci dei valori inestimabili, utili nella vita e di conseguenza anche nel lavoro. Sono stati capaci di creare un team in perfetta sintonia, scegliendo accuratamente ogni singolo componente di questo straordinario puzzle. Abbiamo iniziato un sorprendente percorso di crescita, e so che arriveremo molto lontano tutti insieme.

Progetti futuri?

Ad oggi l’Azienda Cambia la tua vita ha creato più di 50 posti di lavoro e lavora giorno dopo giorno in vista di una grande espansione: abbiamo già lanciato Italiani in Francia e a breve faremo partire anche Italiani in Cina e in Russia. I fondatori parlano di una crescita di organico aziendale entro la fine dell’anno oltre i 100 posti di lavoro.

Qual è il segreto del vostro successo?

Il segreto della nostra sinergia è il fatto che restiamo sempre uniti e allineati verso l’alto.