Due nuovi nidi e una scuola dell’infanzia per Avezzano: approvati tre progetti con fondi Pnrr

Avezzano. Tre progetti Pnrr approvati, poco meno di sette milioni di euro ottenuti, due nidi e una scuola d’infanzia che saranno realizzate ex novo. Sono questi i numeri più importanti che descrivono un grosso risultato ottenuto dal

Comune di Avezzano in relazione ai progetti finanziabili con i Fondi Pnrr.

Si tratta della realizzazione di due nuovi nidi di infanzia: quello che sorge in Via Fucino e l’altro denominato “Orsetto Bernardo”, quest’ultimo peraltro ubicato in peno centro della città. Un ulteriore passo, quindi, verso la completa riqualificazione della zona storica di Avezzano.

Il terzo progetto, invece, riguarda la realizzazione di un nuovo edificio nel quale sorgerà la scuola di infanzia in Via Pertini, quindi nella zona sud della città. Orgoglio ulteriore, in questo caso, per il Comune di Avezzano, è quello di essere stato valutato come primo progetto finanziabile. Un’opera, quest’ultima, che avrà come obiettivi quelli di riequilibrare l’offerta scolastica fra nord, centro e sud della città e completare, con questa nuova scuola d’infanzia, il processo di ammodernamento ed efficientamento dell’offerta scolastica cittadina.

Questi in dettaglio i fondi ottenuti dal Comune di Avezzano col Pnrr come disposto dal ministero dell’Istruzione:

Progetto per la scuola d’infanzia in Via Sandro Pertini- € 2.500.000

Progetto per la realizzazione dell’asilo nido in Via Fucino – € 2.640.000

Progetto per la sostituzione della sede dell’asilo “Orsetto Bernardo” € 1.560.000

Totale finanziato e destinato al Comune di Avezzano per realizzare queste importanti opere è di € 6.700.000.