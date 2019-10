Due nuovi concorsi per tenenti e marescialli, ecco tutte le informazioni utili e le scadenze

Avezzano. La sezione di Avezzano dell’Unione nazionale ufficiali in Congedo d’Italia comunica che sono stati banditi nuovi due nuovi concorsi.

Il primo concorso è riservato a 13 tenenti nell’Aeronautica militare, con scadenza il 3 novembre, 7 tenenti nel corpo sanitario aeronautico (medici) e sei tenenti nel genio aeronautico (ingegneri). Sono ammessi al concorso tutti coloro che non abbiano superato il 35esimo anno di età.

Il secondo concorso è per 626 allievi marescialli dell’arma dei carabinieri, con scadenza il 10 novembre. Sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che non abbiano superato il 26esimo anno di età. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2019/2020.

I giovani interessati possono avere tutte le informazioni utili recandosi all’ ufficio Arruolamenti in via Cerri 6, aperto al pubblico il giovedì dalle 16 alle 18, o mandando una mail all’indirizzo sez.avezzano@unuci.org.

Le informazioni al riguardo possono essere richieste anche all’ufficio Reclutamento e Comunicazione dell’esercito presso la Caserma “Pasquali” dell’Aquila (Tel. 0862-25345 – 412552 int. 0491).