Due nuovi casi di coronavirus a Celano, sono giovani rientrati dalla Sardegna

Celano. Due nuovi casi di coronavirus a Celano. A darne notizia il sindaco, Settimio Santilli. “Mi è stata appena notificata la nota ufficiale della Asl nella quale mi sono stati comunicati due nuovi casi positivi al Covid19 di due persone di Celano di rientro dalla Sardegna”, sottolinea il primo cittadino, “le due persone stanno bene ed attualmente sono in quarantena presso le proprie abitazioni e solto sorveglianza sanitaria della Asl. A loro formulo i migliori auguri di pronta guarigione”.

“Sono in costante contatto con l’Autorità sanitaria locale per il monitoraggio e gli sviluppi del caso”, precisa Santilli, “il mio è un invito accorato a tutta la città a non spostarsi da Celano verso territori con focolai accertati dalle autorità sanitarie, se non in casi estremamente necessari ed urgenti e ad ogni modo al ritorno a darne immediata comunicazione al medico competente e/o alla Asl, evitando di uscire dalle proprie abitazioni per almeno 7 giorni”.

“Dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione indossando mascherine”, conclude il sindaco di Celano, “lavandoci le mani, e mantenendo il distanziamento sociale”.