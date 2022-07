Due mesi di cultura e sport: tutti gli eventi dell’estate capistrellana 2022

Capistrello. Tornano gli eventi estivi capistrellani: “L’amministrazione di Capistrello”, scrive il comunicato del comune marsicano, “annuncia il cartellone eventi dell’Estate Capistrellana 2022, mai tanto denso di appuntamenti per grandi e piccini, al fine di valorizzare il paese e consentire all’intera comunità di giovare di momenti di allegria e ai turisti di vivere il fascino delle tradizioni e dello stare insieme”. “L’estate è il momento delle emozioni, dello svago, delle serate tra amici”, ha sottolineato il sindaco Francesco Ciciotti. “Come amministratori abbiamo il dovere di offrire alla nostra cittadinanza occasioni di condivisione, che siano contraddistinte dalla qualità degli eventi promossi e dalla serietà dell’organizzazione. Dietro ognuna delle manifestazioni in calendario c’è un monito a partecipare alla vita della comunità”.

“Vivere Capistrello equivale a renderla una realtà urbana dinamica, evoluta, capace di confrontarsi”, ha concluso il primo cittadino, “e di godere delle tante possibilità offerte”. “Cultura, teatro, sport, arte e musica. L’Estate Capistrellana è stata pensata per dare massima risonanza a ciascuno degli ambiti che animano il sociale. Quasi due mesi di festa e di spettacoli, tra eventi letterari, concerti, cineforum, sagre ed escursioni naturalistiche”, prosegue il comunicato. “Un calendario eventi come quello che abbiamo strutturato rende merito a Capistrello e al suo voler essere tra i comuni capifila nel contesto marsicano, sia per l’importanza data alla definizione della propria identità comunitaria, sia per il dinamismo nella programmazione di kermesse e manifestazioni che appaghino le esigenze di tutte le fasce di popolazione”, ha concluso l’assessore alla cultura Antonella Silvestri.