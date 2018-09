Due marsicani protagonisti della copertina di Motoslitte magazine sulla neve della Contea di Gallatin

San Vincenzo Valle Roveto. Due marsicani sulla copertina di Motoslitte magazine. Devis Di Cesare, imprenditore della Valle Roveto con la passione per gli sport estremi, e Fabio Sauli, anche lui marsicano, sono stati scelto come protagonista di un servizio di Giorgio Carletti, con foto di Francesco Baldassarri, per una rivista specializzata che si occupa di attrezzature per la montagna. Le foto sono state scattate l’inverno scorso a West Yellowstone, una città degli Stati Uniti d’America situata nel Montana, nella Contea di Gallatin, dove i due marsicani hanno trascorso diversi giorni per divertirsi con le motoslitte sulla neve. Di Cesare e Sauli si sono dilettati a provare questi nuovi mezzi sulla coltre bianca appena caduta mentre dei fotografi li immortalavano nelle loro imprese. Gli scatti, poi, oltre a finire sul numero di settembre della rivista Motoslitte magazine, sono stati scelti anche da Arctic cat, colosso mondiale di motoslitte, per la pubblicità dei loro nuovi modelli che andranno sul mercato a breve.

Ultime Notizie