Due fratelli uniti da un tragico destino: nel 2009 perse la vita sulla stessa Superstrada Lino Facchini

Avezzano. Un destino tragico, incredibilmente unito a quello del fratello Lino, morto sulla stessa ex Superstrada, nel 2009.

Al dolore arrivato alla famiglia dalla prematura scomparsa, questa mattina, per via del grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, di Roberto Facchini, 50enne, si aggiunge un dolore inconsolabile che arriva dal passato.

Il 30 agosto del 2009 perse la vita in un altro incidente, sempre sull’ex superstrad, Lino Marco Facchini, benzinaio a Civitella Roveto, fratello di Roberto. Aveva 43 anni.

Facchini invase la corsia opposta rispetto a quella su cui viaggiava e si scontrò con un camion, perdendo la vita.

Questa mattina un nuovo lutto nella stessa famiglia.

Sono ancora in corso gli accertamenti su quanto è potuto accadere. Il suv che aveva alla guida Roberto Facchini si è scontrato con un camion che ha preso fuoco. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 50enne avezzanese che era molto conosciuto nella Valle Roveto e ad Avezzano, la città in cui viveva.