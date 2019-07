Due agenti marsicani protagonisti di un gesto eroico, arriva il riconoscimento dal ministero dell’Interno

Tagliacozzo. Claudio Ciucci e Francesco Chicarella, due agenti marsicani protagonisti di un gesto eroico.

I due, entrambi della statale, rispettivamente capo della Polizia di Stato e assistente capo coordinatore, hanno infatti salvato un automobilista che si trovava all’interno della sua auto che stava andando in fiamme.

Un riconoscimento che è stato concesso dal dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. “Hanno dato prova di spiccate capacità professionali e determinazione operativa”, si legge nella motivazione dell’encomio a firma del capo della polizia Franco Gabrielli, ” in seguito all’incendio di un’autovettura all’interno di una galleria in autostrada”. Si sono prodigati mettendo al sicuro il conducente e gli altri utenti che in quel momento percorrevano quel tratto autostradale”.

Il fatto risale all’8 agosto di 3 anni fa. La macchina, probabilmente a causa di un corto circuito e anche per le alte temperature della giornata, prese fuoco all’interno della galleria di San Rocco, dopo l’uscita di Tornimparte. Il mezzo, una utilitaria guidata da un elettricista, cominciò a fare fumo intorno alle 16, quando dall’auto iniziarono a fuoriuscire le fiamme. All’interno il conducente: i due agenti della Polizia stradale di Carsoli, guidata dal comandante Paolo Prosperi, arrivarono sul posto e misero in salvo l’uomo impedendo anche alle altre auto di restare intrappolate nel tunnel dove l’aria era ormai irrespirabile. L’autostrada fu chiusa nel tratto in direzione Roma, ma nessuno riportò danni e tutti furono messi in salvo. A distanza di tre anni è arrivato il riconoscimento ai due agenti marsicani, entrambi originari di Tagliacozzo.