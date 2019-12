DUALE, Cheese and Cioc. Parte da Avezzano un nuovo modo di gustare il cioccolato. Per stupire i tuoi ospiti a Natale!

DUALE CHEESE and CIOC è un cioccolatino unico, oroginale, coinvolgente. Ha un cuore di formaggio e un’armatura di prelibato cioccolato, di primissima qualità. E mica un formaggio qualunque! Parliamo di un Gorgonzola Dop, il re degli erborinati italiani. A pensare questo accostamento un po’ folle è stata una piccola realtà artigianale di Avezzano, il laboratorio Le Direzioni del Gusto, di Carlo Donzelli e Tiziana Spera. Conosciamo la passione, l’amore, la voglia di stupire dei due da lungo tempo e quindi siamo stra-felici di scendere in campo e schierarci senza dubbi dalla loro parte (e per chi avesse qualche dubbio, no, questo non è un articolo a pagamento…).

Abbiamo allora chiesto a Tiziana – la creativa dei due, mentre l’altro seleziona e vende prodotti in tutta Italia – di raccontarci come è nata questa idea. “Volevamo fare un cioccolatino nuovo, diverso, originale e sano, senza conservanti, coloranti, essenze di alcun tipo. La curiosità di sperimentare sempre cose nuove, abbinamenti volti a sorprendere il palato di chi assaggia il “nostro lavoro”, è infatti la nostra caratteristica principale. Oltre alla selezione di materie di primissima qualità, che fanno tutta la differenza. Noi cerchiamo solo di valorizzarle, riproponendole in maniera sempre diversa e talvolta stravagante.

L’idea del nome mi è stata data da una carissima amica che mi ha raccontato che il termine DUALE, nell’antica Grecia, stava ad indicare due cose o persone complementari (due occhi, due orecchie, …) o unite tra loro ( due amanti). Quindi un’entità duplice, dove uno più uno, se legati tra loro da un’intima connessione, non fa due, ma DUALE. Il desiderio di farsi, da due, uno solo. Un numero antico puro.



In questo caso l’unione è tra cioccolatino e Gorgonzola; mesi di prove e di assaggi per far si che il gusto deciso ed invadente del formaggio si potesse sposare in modo bilanciato con il cioccolato, senza stravolgere l’idea di “cioccolatino”. Alla fine ne sono uscite due versioni, molto diverse tra loro.

REBUS, per la difficoltà a riconoscere gli ingredienti: gorgonzola, rum e caffè, e BOSCO INCANTATO , gorgonzola, Ratafia (il tradizionale liquore alla ciliegia) e frutti di bosco. Entrambi presentati in una confezione stilosa ed elegante, che potesse essere degustata anche con gli occhi.

Coloro che hanno avuto il raro privilegio di amare davvero sapranno sempre distinguere la differenza di intensità e di rispetto che intercorre tra pensare “noi due” e “noi”, ma per dirlo c’è bisogno del termine DUALE che purtroppo è ormai in disuso. O per lo meno, lo era, finchè non lo abbiamo ripescato noi!”

Se allora anche voi volete stupire i vostri ospiti con un gusto insolito, made-in-Marsica, che, per di più, si presenta davvero bene, beh, ora sapete a chi rivolgervi (nello shop online o nel punto vendita di Avezzano). Noi ne abbiamo già fatto indigestione…