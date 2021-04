Dsashira tunnel, è uscito il romanzo d’esordio del giovane Emanuele De Santis

Magliano de’ Marsi. E’ uscito il romanzo d’esordio di Emanuele De Santis, giovanissimo studente del Dams che vive tra Magliano de’ Marsi e Bologna.

Il libro si intitola “Dsashira Tunnel”, una storia d’azione e d’avventura ambientata in un mondo distopico, dove i pericoli della società attuale vengono collocati in un era senza tempo e senza spazio. Ma nel romanzo del giovane De Santis, classe 2001, si parla anche della rinascita di un nuovo mondo dopo la distruzione totale causata dalla guerra, il tutto attraverso una nuova modalità: il combattimento. Si sopravvive solo se si lotta e la meta più ambita è lo Dsashira Tunnel, il simbolo della nuova era, un tunnel nel quale si combatte stanza per stanza ma la cui ultima stanza non è mai stata raggiunta da nessuno. Il romanzo è stato scritto dal giovane scrittore durante il difficile periodo del lockdown, ma ora è finalmente disponibile su Amazon, sia in formato eBook che cartaceo.